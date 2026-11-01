Vielleicht auch neue Brauereifestzelte?

Die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" hatte berichtet, dass es auch darum gehen könnte, neue Brauereifestzelte zuzulassen. Anlass für die Pläne zur Neuordnung sei zu einem Teil die Klage des Ex-Wiesnwirts Alexander Egger gewesen. Er hatte das Zulassungsverfahren für die Bierzelte in Frage gestellt, vor Gericht aber verloren.

Verwaltung prüft Zulassungskriterien

Das Wirtschaftsreferat erläuterte, nach den vergangenen gerichtlichen Verfahren prüfe die Verwaltung die Zulassungskriterien für Brauereien auf dem Oktoberfest. Die Ergebnisse sollten den Mitgliedern des interfraktionellen Arbeitskreises Oktoberfest vorgestellt werden. Sobald die interne Abstimmung abgeschlossen sei, müsse der Stadtrat entscheiden. Der Prozess werde deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bislang wird auf dem Oktoberfest Bier von sechs Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt: Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten und Hofbräu München. Die geltenden Betriebsvorschriften sehen Münchner Bier von "leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien" vor.

Giesinger will seit Jahren auf die Wiesn

Die Giesinger Brauerei bemüht sich seit Jahren darum, ihr Bier auf dem Oktoberfest ausschenken zu dürfen. Brauereichef Steffen Marx will es auch über einen Bürgerentscheid versuchen, derzeit läuft noch die Unterschriftensammlung. Rund 22.000 von benötigten etwa 33.000 lägen bereits vor, sagte ein Sprecher. Giesinger braut seit einigen Jahr ein eigenes Festbier, hatte sich bisher aber wegen der Vorgaben in den Betriebsvorschriften nicht bei der Stadt für die Wiesn beworben.

Selbst wenn die Stadt nun schnell neue Kriterien beschließen würde: Für das nächste Oktoberfest würde es wohl bei den angestammten Brauereien bleiben. Mindestens 18 Monate brauche man für eine Vorbereitung auf die Wiesn, heißt es bei den Giesingern. Die Brauerei war 2006 gegründet worden und darf seit 2021 Münchner Bier herstellen. Das bedeutet unter anderem, dass dafür Wasser aus einem Münchner Tiefbrunnen verwendet und im Münchner Stadtgebiet gebraut wird.