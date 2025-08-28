Oktoberfest Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein

Das Motiv der Designerinnen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis zeigt eine Frau im Dirndl, die ein Tablet hochhält, auf dem sich nicht nur eine Maß Bier und eine Brezn befinden, sondern auch noch eine Tuba und die Türme der Münchner Frauenkirche. "Eine glückliche Bedienung im Dirndl, wie sich das gehört", sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) kurz vor dem Start seines ersten Oktoberfestes in Amt und Würden.