WILDENSPRING. Ein Höhepunkt jagt in der Kulturmetropole oberhalb des Junkertales – in Wildenspring – das andere. Das Wildenspringer Oktoberfest, zu dem der dortige Heimatverein „Silberdistel“ e. V. im letzten Jahr eingeladen hatte, kam seinerzeit so gut an, dass es in diesem Jahr am vergangenen Wochenende eine Fortsetzung gab. Burschen in Lederhosen, Madl im Dirndl – dafür muss man nicht nach München reisen, das erlebt man auch auf dem Wildenspringer Oktoberfest. Und selbst auf kulinarische Oktoberfestschmankerl wie Brezen (die kamen aus dem Ofen des kleinen Backhauses gegenüber des Edelhofes), Haxen, Weißwürscht und Leberkäs musste man hier nicht verzichten.