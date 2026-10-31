Diesmal wollte man alles ganz perfekt machen: Das 30-Liter-Fass stand auf einem sicheren Tisch. Daneben die Becher. Irgendwer hatte vorsichtshalber einen Wischmopp herbeigeschafft. Noch zu gut erinnerten sich alle an die Schlappe beim Anstich im vorigen Jahr. Damals spritzte das Bier wild umher. Diesmal musste es einfach klappen. Nico Wolfram, Ortskümmerer in Niederschmalkalden, sollte das Anzapfen übernehmen. Ortsteilbürgermeister Fabian Amborn war leider verhindert. Wolframs Wernshäuser Kollegin Beate Herrmann stand ihm zur Seite.