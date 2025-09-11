Oktoberfest in Oberlind: Sumbarcher Wiesn geht in die zweite Runde

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr zünftig mit einem Frühschoppen samt Weißwurstfrühstück. Ab 12 Uhr spielt erneut das Blasorchester Oberlind zur Unterhaltung auf. Ein weiterer Höhepunkt ist der große Festumzug, der um 15.30 Uhr vom Marktplatz Oberlind startet. Den würdigen Abschluss bildet um 18.30 Uhr der große Zapfenstreich gemeinsam mit dem Bürgermeister. Der Veranstalter weißt überdies auf einen kostenlosen Shuttle-Bus hin, der am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr in Dauerschleife folgende Haltestellen anfährt: Wiesn – SBBS Steinbach – Lindenhof Köppelsdorf – Stadion Stadt – Wiesn. Die letzte Fahrt startet um 1 Uhr morgens.