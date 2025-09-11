Oktoberfest in Oberlind: Sumbarcher Wiesn geht in die zweite Runde

Das Volksfest in Sonneberg trumpft auf mit einer Vielzahl an Attraktionen, einem abwechslungsreichen Musikprogramm für Jung und Alt und natürlich allem, was die Wiesn zur Wiesn macht. Vor gut einem Jahr feierte die Sumbarcher Wiesn ihre Premiere.
Von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. September verwandelt sich der Sportplatz in Oberlind in die Sumbarcher Wiesn.
Das Volksfest in Sonneberg trumpft auf mit einer Vielzahl an Attraktionen, einem abwechslungsreichen Musikprogramm für Jung und Alt und natürlich allem, was die Wiesn zur Wiesn macht. Vor gut einem Jahr feierte die Sumbarcher Wiesn ihre Premiere.
Nach der Werbung weiterlesen
Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit der feierlichen Eröffnung durch das Blasorchester Oberlind, bevor um 17.30 Uhr Bürgermeister Heiko Voigt den Bieranstich ausführen wird. Ab 20 Uhr sorgt die Band M & M für stimmungsvolle Live-Musik.
Am Samstag steht zunächst um 14 Uhr ein buntes Kinderprogramm im Festzelt auf dem Plan. Ab 17 Uhr heizt DJ Kalle beim Warm-Up ein, bevor um 20 Uhr die Band Pop nach Acht für beste Unterhaltung sorgt. Höhepunkt des Abends ist das große Höhenfeuerwerk, das um 23 Uhr den Himmel über Oberlind erleuchten wird.
Der Sonntag beginnt um 11 Uhr zünftig mit einem Frühschoppen samt Weißwurstfrühstück. Ab 12 Uhr spielt erneut das Blasorchester Oberlind zur Unterhaltung auf. Ein weiterer Höhepunkt ist der große Festumzug, der um 15.30 Uhr vom Marktplatz Oberlind startet. Den würdigen Abschluss bildet um 18.30 Uhr der große Zapfenstreich gemeinsam mit dem Bürgermeister. Der Veranstalter weißt überdies auf einen kostenlosen Shuttle-Bus hin, der am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr in Dauerschleife folgende Haltestellen anfährt: Wiesn – SBBS Steinbach – Lindenhof Köppelsdorf – Stadion Stadt – Wiesn. Die letzte Fahrt startet um 1 Uhr morgens.