München - Ein OB von den Grünen eröffnet das Münchner Oktoberfest - und hat dabei viel Unterstützung aus seiner Partei. "Historisch" sei das, sagte die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang in München. Und: "Wir sind sehr stolz auf Dominik Krause." Nach ihren Angaben wurden noch weitere Politikerinnen der Grünen zum Wiesn-Auftakt erwartet - so etwa Grünen-Urgestein Claudia Roth und die bayerische Fraktionschefin Katharina Schulze. Ricarda Lang sagte schmunzelnd, sie freue sich, wenn ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident Markus Söder die erste Maß Wiesnbier aus den Händen eines Grünen-Politikers bekomme.