Oktoberfest "Ganz fremde Kultur" - Kollegah und die Wiesn

Kollegah gilt als Gangster-Rapper und hat auf Instagram mehr als 2,1 Millionen Follower. Mit dem Song "0815" und der Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" hatte er 2018 für einen Skandal gesorgt, der schließlich zum Aus für den Musikpreis Echo geführt hatte. Kollegah hatte danach die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz besucht und sich beim Thema Holocaust Zurückhaltung auferlegt.