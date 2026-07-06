Oktoberfest Freier Zeltplatz auf Wiesn nach Rückzug von "Wirte-Rebell"

Kommerzialisierung und Ausverkauf?

Andere Gastronomen reagierten verärgert. "Das ist auf der Wiesn schon eine große Familie", beschreibt es Schottenhamel, einer der Sprecher der Wiesn-Wirte. Befürchtet wurde ein Ausverkauf der Tradition durch eine europaweite Ausschreibung. Kölsch im Mini-Glas statt eine Maß Münchner Bier?

"Durch eine grenzenlose Kommerzialisierung würde unser Oktoberfest sein unverwechselbares Gesicht verlieren und nicht mehr so sein wie früher", sagt etwa Peter Inselkammer, ebenfalls Wirtesprecher. Und Schottenhamel ergänzt: Die Wiesn sei ein Stück Heimat und kulturelle Identität. "Wir dürfen sie nicht den internationalen Multis opfern, die nur auf Gewinnmaximierung aus sind."

Dann lieber gar kein Zelt?

Für Schottenhamel ist es nach all dem Wirbel keine Überraschung, dass Egger den Überlassungsvertrag für sein kleines Oktoberfestzelt nicht unterzeichnet hat. "Das ist für mich nur logisch und konsequent." Schließlich habe der Wirt über Jahre hinweg gejammert, nicht genug Geld damit zu verdienen.

Umsätze der Festwirte? Streng geheim!

Wie viel Wirte und Schausteller auf dem Oktoberfest an einem Tag umsetzen, ist nicht bekannt. Vermutet wird für alle zusammen eine zweistellige Millionensumme. Genaue Zahlen? Das bleibt ein Geheimnis. "Jeder macht den Umsatz, der zu seinem Zelt passt", formulierte es Schottenhamel. "Wir würden das alles nicht machen, wenn wir damit nicht Geld verdienen würden."