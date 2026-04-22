Oktoberfest EU-Ausschreibung für Wiesn-Zelte? Wirt wagt Vorstoß

München (dpa/lby) - Ein Münchner Wirt greift die Vergabe der großen Oktoberfest-Zelte an – und stellt damit erstmals die bisherige Praxis infrage. Der Gastronom will erreichen, dass sich die Stadt München bei der Zuteilung zweier zentraler Festzelte künftig nach europäischem Vergaberecht richten muss. Das würde eine EU-weite Ausschreibung der Standplätze für beide Zelte – das traditionelle Anzapfzelt Schottenhamel und das Paulaner-Festzelt – bedeuten, wie die Regierung von Oberbayern mitteilte. Die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" hatte darüber berichtet.