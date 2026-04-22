Oktoberfest EU-Ausschreibung für Wiesn-Zelte? Wirt wagt Vorstoß

Egger und seine Frau Katrin Wickenhäuser-Egger, die seit Jahren die Münchner Stubn als kleines Wiesn-Zelt betreiben, wollen ein großes Zelt. Sie hatten im Januar schon für Unruhe gesorgt, weil sie sich – so jedenfalls wurde es damals kommuniziert – auf die Standplätze zweier großer Brauerei-Zelte beworben hatten, darunter das Paulaner-Zelt. Dieses bekommt heuer einen neuen Wirt; die Familie Stiftl soll es laut Paulaner übernehmen. Bei den großen Brauerei-Zelten schlägt bisher die Brauerei den Wirt vor, die Stadt prüft seine Eignung.

Paulaner teilte zu Eggers Vorstoß mit: "Wir haben den Antrag auf Überprüfung des Vergabeverfahrens gegen die Stadt München zur Kenntnis genommen und sind zuversichtlich, dass das Verfahren bestätigen wird, dass die Stadt München bei der Vergabe die anwendbaren rechtlichen Vorgaben eingehalten hat." Das Oktoberfest stehe seit seiner Gründung in enger Verbindung zur Münchner Brautradition. "Diese Tradition hat sich über Jahrhunderte bewährt und ist ein zentraler Bestandteil des Charakters der Wiesn."