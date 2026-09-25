Oktoberfest: Drohne am Festgelände - Polizei greift ein

Die Münchner Polizei wies noch einmal darauf hin, dass zur Wiesnzeit in einem Radius von 5,5 Kilometern rund um das Festgelände ein Flugbeschränkungsgebiet gilt und auch keine Drohnen eingesetzt werden dürfen. "Jeder Verstoß stellt eine Straftat nach dem Luftverkehrsgesetz dar und wird konsequent verfolgt. Neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe muss mit der Sicherstellung der Drohne gerechnet werden."