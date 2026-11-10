Oktoberfest Antrag für neues Bier auf der Wiesn eingereicht

Bewahren, nicht verharren

"Bewahren bedeutet aber nicht verharren. Wenn Tradition lebendig bleiben soll, muss sie sich weiterentwickeln", heißt es in der Mitteilung. "In den vergangenen Jahren haben es neue Brauereien aus Hinterhöfen oder Garagen bis zum eigenen Tiefbrunnen gebracht oder sind auf dem Weg dorthin. Auf der Wiesn merkt man von diesen Erfolgsgeschichten noch nichts. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn die jungen Brauereien sich ebenfalls bewerben können - und dabei zeigen, dass sie leistungsstark genug sind, um auf diesem Mega-Event zu bestehen."