München - Hirsch: Das ist üblicherweise noch vor Ziege und Rind die Edelversion der echten alpenländischen Lederhose. Aber muss das wirklich so sein? Fragt man sich in der Stadt Gulu in Uganda - und hat dort ein Projekt gestartet: Einheimische haben Nähmaschinen gekauft und erste Lederhosen aus der Haut des Ankole-Rinds genäht, eine afrikanische Kuh mit riesigen Hörnern.