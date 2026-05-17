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  4. Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Mieter und Vermieter

Ohrfeige und Schubsen Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Mieter und Vermieter

Mieter und Vermieter geraten immer wieder aneinander – mal wegen Nebenkosten, mal wegen Reparaturen. In Hof eskalierte nun ein Streit derart, dass die Polizei eingreifen musste. Was war der Auslöser?

Ohrfeige und Schubsen: Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Mieter und Vermieter
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Der Streit läuft derart aus dem Ruder, sodass die Polizei anrücken muss. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Hof (Saale) (dpa/lby) - Ein Streit um einen defekten Heizkörper zwischen einem Mieter und seinem Vermieter hat im oberfränkischen Hof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten gerieten die beiden Männer am Samstag bei einem Ortstermin in einem Mehrfamilienhaus aneinander. Der 33 Jahre alte Mieter hatte sich demnach über einen ausgefallenen Heizkörper in seiner Wohnung beschwert.

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Der Mieter wirft dem 41-jährigen Vermieter vor, ihm unvermittelt eine Ohrfeige verpasst zu haben. Das bestreitet der Vermieter und schildert den Vorfall anders: Demnach sei der Mieter mit dem Fotografieren des Heizkörpers nicht einverstanden gewesen und habe die Löschung der Bilder verlangt. In der Folge sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem er gegen einen Türrahmen gestoßen worden sei und sich am Kopf verletzt habe. 

Die Polizei leitete gegen beide Männer jeweils ein Strafverfahren ein.