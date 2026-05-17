Ohrfeige und Schubsen: Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Mieter und Vermieter

Der Mieter wirft dem 41-jährigen Vermieter vor, ihm unvermittelt eine Ohrfeige verpasst zu haben. Das bestreitet der Vermieter und schildert den Vorfall anders: Demnach sei der Mieter mit dem Fotografieren des Heizkörpers nicht einverstanden gewesen und habe die Löschung der Bilder verlangt. In der Folge sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem er gegen einen Türrahmen gestoßen worden sei und sich am Kopf verletzt habe.