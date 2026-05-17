Hof (Saale) (dpa/lby) - Ein Streit um einen defekten Heizkörper zwischen einem Mieter und seinem Vermieter hat im oberfränkischen Hof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten gerieten die beiden Männer am Samstag bei einem Ortstermin in einem Mehrfamilienhaus aneinander. Der 33 Jahre alte Mieter hatte sich demnach über einen ausgefallenen Heizkörper in seiner Wohnung beschwert.
Ohrfeige und Schubsen Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Mieter und Vermieter
dpa 17.05.2026 - 12:41 Uhr