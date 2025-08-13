Es ist 10.04 Uhr als Sven Schunke die kleine Glasscheibe des sogenannten Handmelders neben dem Mitarbeitereingang einschlägt und den Alarmknopf drückt. Gleich darauf ertönt ein schriller Ton mit anschließender Durchsage vom Band: „Achtung, Achtung, infolge einer technischen Störung muss das Gebäude unverzüglich geräumt werden. Wir bitten alle anwesenden Personen, das Gebäude vorübergehend zu verlassen. Benutzen Sie dafür die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege. Nach besagten Bestimmungen können die Räume wieder betreten werden. Achten Sie auf weitere Hinweise.“ Diese Ansage wird immer in Folge wiederholt – auch in englischer Sprache.“