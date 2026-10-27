Ohne Verbindung: Kabelschaden trifft Tausende Vodafone-Kunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Vodafone-Kunden im Raum Frankfurt und Bad Vilbel haben am Dienstag zwischenzeitlich keinen Zugriff auf Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie gehabt. Betroffen von der Störung seien bis zu 28.386 Kabelkunden, teilte Vodafone am Dienstagabend mit. Ursache sei ein "Anbindungsfehler". An einer Behebung arbeite man, hieß es. Über die Störung hatte auch hessenschau.de berichtet.