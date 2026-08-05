Die sieben hessischen Grünen-Bundestagsabgeordneten eröffnen am 25. August ein Regionalbüro im thüringischen Eisenach. „Ziel ist es, unsere Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete nach Nord- und Westthüringen zu tragen“, heißt es in einer Stellenausschreibung für das geplante Büro. Gute Bundespolitik müsse dort präsent sein, wo Menschen leben, arbeiten und ihre Zukunft gestalten, sagte der hessische Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir aus Offenbach. Das gelte „gerade auch dort, wo grüne Politik zuletzt Gegenwind erlebt hat“, lautet seine Begründung für die Präsenz im Nachbarland.