Mannheim - Der frühere Tennisstar Boris Becker kann nach eigenen Worten gut auf Öffentlichkeit verzichten, nicht aber auf seinen Lieblingssport. "Ohne Öffentlichkeit würde ich sofort unterschreiben. Ein Leben ohne Tennis kann ich mir nicht vorstellen", sagte der 58-Jährige in der Sendung "Einfach Franzi" mit Franziska van Almsick beim baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. Sein früher Erfolg habe ihm kaum die Möglichkeit gelassen, privat zu bleiben. "Aber mittlerweile habe ich Kontrolle über mein Privatleben."