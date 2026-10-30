Becker war erster Gast in der neuen Radiosendung des einstigen Schwimmstars, die am Sonntag (1.11.) bei Radio Regenbogen läuft. Die Familie habe für ihn eine große Bedeutung, auch sein Karriereende als Tennisprofi 1999 sei damit verbunden, erzählte der gebürtige Leimener. "Dass mein ältester Sohn dann mit sechs Jahren in München eingeschult wurde, war auch der Grund, warum ich definitiv aufgehört habe." Auf die Frage "Erster Wimbledon-Sieg oder zum ersten Mal Papa werden?" antwortete Becker: "Dann schon zum ersten Mal Papa werden."