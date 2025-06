Das vor wenigen Jahren errichtete Glaswerk in Schleusingen ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Ein guter Treffpunkt also für den „Netzwerkabend der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen für die Branchen Präzisions- und Glastechnologie“. Nach der Besichtigung der Produktion, bei der die Medien „zur Wahrung eines angemessenen Rahmens“ ausdrücklich unerwünscht waren, wurde in der Kantine zu Abend gegessen. Auch Netzwerken geht durch den Magen.