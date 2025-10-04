Ohne Helm unterwegs: E-Bike-Fahrer stürzt und stirbt

Bad Bibra - Ein 68 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Wirtschaftsweg gestürzt und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei ohne Helm unterwegs gewesen und habe sich bei dem Sturz schwerste Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Mann war den Angaben zufolge auf einem Radweg direkt an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen bei Herrengosserstedt (Burgenlandkreis) unterwegs.