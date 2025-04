Nördlingen (dpa/lby) - Alkoholisiert und ohne Führerschein ist ein Anhalter in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Wagen seiner Fahrerin davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, nahm eine 44-Jährige den Mann am Donnerstag in ihrem Fahrzeug mit. Sie hielt kurz an, um noch etwas einzukaufen, und ließ dabei den Schlüssel im Fahrzeug. Der 27-Jährige soll das ausgenutzt haben, um den Wagen zu stehlen.