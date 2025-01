Ingolstadt - Nach einer etwas zu langen Raucherpause hat sich ein Schwarzfahrer in Bayern bei Tempo 282 außen an einen ICE geklammert. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 40-Jährige ohne gültiges Ticket in München in den Zug in Richtung Lübeck gestiegen und wollte am Bahnhof in Ingolstadt eine Raucherpause einlegen.