Erstmals hatte die Firma PWS Offroad aus dem Siegerland Interessierte eingeladen, ein abwechslungsreiches Wochenende auf dem Dolmar zu erleben. Wer da meinte, das sei eine Verkaufsshow, der irrte. Denn hierher kamen jene Offroad-Fans, die einfach die Gemeinschaft, den Erfahrungsaustausch lieben. So wie Alexander und Sabine Rohde aus Ilmenau. Sie fuhren mit ihrem Iveco Magirus 120-23 auf den Dolmar. Einem selbstausgebauten Truck, mit dem sie jüngst in Schweden über kilometerlange Schotterpisten gefahren sind, Natur und Ruhe genießen konnten.