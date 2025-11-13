Offizielle Statistik: Weniger Wölfe in Bayern

Territorien-Dichte in Bayern viel niedriger als in anderen Regionen

Tatsächlich zeigt die Statistik, dass sich das deutsche Wolfsvorkommen - fernab der teils emotional geführten Debatten auch im Freistaat - weiterhin auf den Osten und Norden des Bundesgebietes konzentriert. Pro Fläche ist die Territorien‑Dichte in Brandenburg, Mecklenburg‑Vorpommern, Sachsen und Sachsen‑Anhalt durchschnittlich rund zwölfmal so hoch wie in Bayern. In Mittel‑ und Südbayern gibt es keinen Wolfsnachwuchs. Auch in den meisten angrenzenden Bundesländern und Regionen bleibt - mit Ausnahme von Tschechien - die Vermehrung der Tiere selten.



Auch bundesweit hat sich das Wachstum der Wolfspopulation über die vergangenen Jahre kontinuierlich verlangsamt, 2024 lag es laut BN nur noch bei 6,3 Prozent - 2019 waren es noch 30 Prozent. Aktuell sei der deutsche Bestand nahe am Gleichgewichtszustand, Reproduktion und Sterbeereignisse seien etwa gleich groß.