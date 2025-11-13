Offizielle Statistik: Weniger Wölfe in Bayern

München (dpa/lby) - In Bayern ist die Zahl der Wölfe wieder rückläufig. Nach den neusten Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes wurden im Monitoringjahr 2024/2025 (1. Mai 2024 bis 30. April 2025) im Freistaat sechs Rudel mit zusammen 19 Welpen nachgewiesen, zudem vier Paare ohne Nachwuchs und zwei territoriale Einzeltiere. Sie lebten in zwölf Territorien. Im Vorjahr waren es noch sieben Rudel und 35 Welpen gewesen. Zusätzlich ziehen den Angaben zufolge noch einzelne Wölfe durchs Land, die im Monitoring aber nur begrenzt erfassbar sind.