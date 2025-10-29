In einer Liga spielen mit Biosphärenreservaten, die so klangvolle Namen tragen wie Krueger to Canyon in Südafrika, die Niagara-Fälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada oder ein Reservat mit schier unaussprechlichem Namen in Peru – das hat etwas. Das Biosphärenreservat Rhön in Deutschland, auf dem Territorium der drei Bundesländer Thüringen, Hessen und Bayern gelegen, gehört zu dieser Riege und ist recht stolz darauf. Soeben erst hat die Unesco die Anerkennung des Biosphärenreservats Rhön als Modellvorhaben zur nachhaltigen Entwicklung erneuert. Vorausgegangen war ein längerer sogenannter „Evaluierungsprozess“, eine Überprüfung der Ziele und des Erreichten also. Das Biosphärenreservat habe in seiner Entwicklung weitere Fortschritte gemacht, bescheinigte das Unesco-Komitee den beteiligten Bundesländern.