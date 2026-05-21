Der Oehrenstöcker Musikkapellenvorstand Kai Schwadlo hat in der jüngsten Ortsteilratssitzung offiziell zum Pfingstanblasen eingeladen. Beginn ist am Samstagabend um 19 Uhr im Festzelt mit einem Tanzabend zu Diskomusik. Wie seit 69 Jahren üblich, beginnt am Pfingstsonntagmorgen um 9.30 Uhr mit der Oehrenstöcker Blaskapelle das Traditionspfingstanblasen auf dem Festplatz. Der Auftritt der Volkstanzgruppe Elgersburg ist um die Mittagszeit zu erwarten. Ab 13 Uhr starten die musikalischen Gäste aus Franken, die ihre Blaskapelle und auch das zu erwartende Programm „Böhmisch g‘stört“ nennen.