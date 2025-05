Fotofallenaufnahmen wiesen über einen Zeitraum mehrerer Wochen wiederholt zwei Wölfe (männlich und weiblich) im Gebiet nach. Damit sind die Voraussetzungen für die Feststellung eines neues Territoriums mit dem Status „Paar“ nach den nationalen Monitoringstandards erfüllt, teilte das Erfurter Ministerium am Freitag mit. Eine genetische Individualisierung ergab, dass beide Tiere aus Tschechien zugewandert sind. Der Name des neuen Territoriums lautet Trusetal-Seligenthal und wird mit „TRS“ abgekürzt. Damit gibt es in Thüringen derzeit fünf Wolfsterritorien: „Trusetal-Seligenthal“, „Neustadt am Rennsteig“ und „Ohrdruf“ mit je einem Rudel sowie die Territorien „Ilfeld“ und „Hainich“ mit je einem Wolfspaar. Die Gesamtzahl der nachgewiesen standorttreuen Tiere in Thüringen liegt nach Zählung des Kompetenzzentrums bei ca. 25 Tieren.