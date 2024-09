„In der größten Krise konnte er noch etwas Humorvolles finden“, begründet Claudia Katrin Leyh, warum ihr eben jener Wilhelm Busch mit seinen gezeichneten und gereimten Milieustudien so nahe ist. Die Künstlerin hatte es letztens selbst nicht so einfach – und „ schaffte sich in dieser Zeit etliche der Verse von Busch drauf.“ Damit künstlerisch-praktisch nicht nutzbare Zeit nicht etwa vertane Zeit ist. Und so kommen die Besucher am vergangenen Wochenende auf dem Rittergut Oberkatz in den Genuss einer schauspielernden Plastikerin, die Busch nicht herunterleiert, sondern darstellt. Mehrmals am Tag tut sie das, zum großen Vergnügen der Besucher, die bei bestem Wetter ihr offenes Atelier besuchen.