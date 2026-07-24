Herbert Schida ist in gleich mehreren Kunstsparten aktiv. Bekannt sind seine Bücher über die Geschichte des Thüringer Königreiches. In Neuroda hat er mithilfe des Ortes ein Museum über diese weithin vergessene Historie Thüringens gestaltet. Die aus einem Sandsteinblock herausgehauene „Dicke Nixe“ im Parkgelände des Tourist-Informationspunktes Elgersburg, aber vor allem seine „Elgersburger Bilder“, legen eindrucksvolles Zeugnis von Schidas liebevollem Verhältnis zu Elgersburg ab.