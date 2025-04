Passau/Mönchengladbach - Weil er trotz Einreiseverbot in die Bundesrepublik gekommen ist, muss ein 40-Jähriger mehr als zwei Jahre ins Gefängnis. Wie die Bundespolizei in Passau berichtete, wurde der Bulgare in Niederbayern auf der Autobahn 3 kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.