Verschiedene Vereine, kulturelle Einrichtungen, soziale Organisationen und Kirchgemeinden der Stadt haben sich jetzt in einem offenen Brief an die Mitglieder des Ilmenauer Kultur- und Sportausschusses wie auch des Sozial- und Gleichstellungsausschusses gewandt. Sie fordern eine transparente Vergabe von Fördermitteln, die nach sachlichen Kriterien erfolgen soll. Im Schreiben rufen sie „alle demokratischen Kräfte und politischen Entscheidungsträger“ in Ilmenau auf, „sich für eine faire und sachliche Behandlung aller Förderanträge kultureller und zivilgesellschaftlicher Initiativen einzusetzen, ohne ideologische oder parteipolitische Ausschlusskriterien“.