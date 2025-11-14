Fürth (dpa/lby) - Bei der SpVgg Greuther Fürth wächst die Angst der Fans vor dem sportlichen Absturz. Nach einem offenen Brief der Anhänger stellt die Vereinsführung des Fußball-Zweitligisten nun einen Dialog darüber in Aussicht. Einem Austausch mit den Fans "stehen wir selbstverständlich offen gegenüber", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Die Modalitäten dafür würden derzeit erörtert - bei der Jahreshauptversammlung des "Kleeblatts" am kommenden Montag etwa solle auch über Inhalte des Briefes geredet werden.