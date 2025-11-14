 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Nach "Hilfeschrei": Fürth-Bosse bieten Anhängern Gespräch an

Offener Brief der Fans Nach "Hilfeschrei": Fürth-Bosse bieten Anhängern Gespräch an

Bei der SpVgg Greuther Fürth rumort es. Sportlich kriseln die Franken, die Fans sind sehr unruhig. Zuletzt gab es einen offenen Brief der Anhänger. Darauf reagieren die Bosse nun.

Offener Brief der Fans: Nach Hilfeschrei: Fürth-Bosse bieten Anhängern Gespräch an
1
Bei der SpVgg Greuther Fürth rumort es derzeit heftig. (Archivfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth (dpa/lby) - Bei der SpVgg Greuther Fürth wächst die Angst der Fans vor dem sportlichen Absturz. Nach einem offenen Brief der Anhänger stellt die Vereinsführung des Fußball-Zweitligisten nun einen Dialog darüber in Aussicht. Einem Austausch mit den Fans "stehen wir selbstverständlich offen gegenüber", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Die Modalitäten dafür würden derzeit erörtert - bei der Jahreshauptversammlung des "Kleeblatts" am kommenden Montag etwa solle auch über Inhalte des Briefes geredet werden.

Nach der Werbung weiterlesen

In dem Schreiben von dieser Woche heißt es etwa: "Wir machen uns Sorgen um unser Kleeblatt. Jedes Gespräch, das wir derzeit führen, dreht sich um die brandgefährliche Situation der Spielvereinigung." Weiter schreiben die Fans: "Dieser Text ist ein Hilfeschrei. In der Hoffnung, dass ihn die Verantwortlichen der Spielvereinigung hören. Wir haben Fragen. Sehr viele Fragen."

Fürth nahe dem Tabellenkeller in 2. Liga

Die Anhänger klagen, dass sie keinen Neuanfang und keine Strategie erkennen. "Auch im Nachwuchs liegt vieles im Argen", hieß es darüber hinaus. Die Fürther rangieren in der 2. Liga nach zwölf Spielen auf dem 14. Platz. Durch ein Last-Minute-1:0 zuletzt gegen Preußen Münster beendete das Team von Coach Thomas Kleine immerhin eine Serie von vier Pflichtspielniederlagen in Serie.