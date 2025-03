Leipzig - Mit einem offenen Brief an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf treiben 17 Clubs der Regionalliga-Nordost ihre Forderung nach einer Aufstiegsreform voran. In dem Schreiben fordern die Vereine den Verband dazu auf, "eine gerechte und zukunftsfähige Lösung für den deutschen Fußball herbeizuführen". Bisherige Versuche, in den Regionalverbänden zu einer Einigung zu gelangen, seien gescheitert.