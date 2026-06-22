Der Jonastalverein feiert im Dokumentationszentrum sein 25-jähriges Bestehen. Viele sind gekommen, um zu gratulieren. Arnstadts Bürgermeister, eine Vertreterin aus dem Landratsamt, ja sogar von der Stadt Ohrdruf. Wer fehlt: Die Thüringer Landesregierung. „Wir haben verschiedene Ministerien eingeladen“, sagt Vorstandsmitglied Rolf-Harald Rutke. Der Landtagspräsident habe zumindest gleich abgesagt, aber aus den Ministerin trudelten die Absagen eher kurzfristig ein. Ganz zuletzt auch aus der Staatskanzlei.