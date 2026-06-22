Der Jonastalverein feiert im Dokumentationszentrum sein 25-jähriges Bestehen. Viele sind gekommen, um zu gratulieren. Arnstadts Bürgermeister, eine Vertreterin aus dem Landratsamt, ja sogar von der Stadt Ohrdruf. Wer fehlt: Die Thüringer Landesregierung. „Wir haben verschiedene Ministerien eingeladen“, sagt Vorstandsmitglied Rolf-Harald Rutke. Der Landtagspräsident habe zumindest gleich abgesagt, aber aus den Ministerin trudelten die Absagen eher kurzfristig ein. Ganz zuletzt auch aus der Staatskanzlei.
Offener Brief an den MP Jonastalverein kritisiert Mario Voigt
Berit Richter 22.06.2026 - 12:00 Uhr