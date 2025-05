Wenn die Musikschule Alfred Wagner Suhl einmal jährlich um Tag der offenen Tür lädt, dann füllen sich Treppen, Gänge und Unterrichtsräume des altehrwürdigen Backsteingebäudes der einstigen Rimbachschule schon kurz zur Eröffnung am Vormittag. So war es auch an diesem Samstag, obgleich die interessierten Besucher wegen kurzfristiger Absagen mancher Lehrer einige Ausfälle in Kauf nehmen mussten. So konnten leider weder Querflöte noch Gitarre vorgeführt und ausprobiert werden und auch bei den Streichinstrumenten gab es eine Lücke, wenngleich sich Schulleiter Ingmar Escher, zugleich Lehrer für Kontrabass und Violoncello, nach Kräften mühte, diese Lücke soweit als möglich zu schließen.