Was für ein Trubel am vergangenen Samstag an der Staatlichen Grundschule „Friedrich Schiller“. An beiden Standorten in Oberhof und in Zella-Mehlis schien es in Klassenzimmern und auf dem Pausenhof fast zu eng bei dem Besucher-Ansturm, der sich zum Tag der offenen Tür einstellte. Und der hat mit den Angeboten rund um das Motto „Unsere Schule – Ein bunter Wald voller Wissen“ sowohl genau das Interesse der Schüler als auch das der Gäste geweckt. Diese nutzten sehr gern die Möglichkeit, sich in den Häusern umzuschauen, sich zu informieren oder ihre Kinder, Enkel oder Geschwister im Unterricht zu erleben.