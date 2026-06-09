Wer macht sich schon Gedanken darüber, was eigentlich mit unseren zutiefst menschlichen Hinterlassenschaften passiert, wenn wir die Toilettenspülung betätigen, anderweitige Haushaltsabwässer in den Abfluss laufen lassen oder auch die Industrie ihre Abwässer entsorgt? Die meisten wohl nicht. Um ihnen einen Einblick in die Abwasserentsorgung zu geben, hatte der Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“ Suhl (ZWAS) als regionaler Abwasserversorger unlängst zu einem Tag der offenen Tür in die Kläranlage Zella-Mehlis eingeladen.