Das Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) Walldorf, das zum Bildungswerk BAU Hessen Thüringen e. V. gehört, bietet jungen Menschen auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Vielfalt der Berufe im Baugewerbe ganz praktisch zu erleben. Gleich zwei Mal gibt es einen Tag der offenen Tür: Am Freitag, 24. April, und Sonnabend, 25. April, können sich Eltern, Schüler, Auszubildende sowie alle Interessierten jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Industriestraße 8 in Walldorf ein Bild von den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten rund um den Baugewerbebereich sowie von den Gegebenheiten vor Ort machen.