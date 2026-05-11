Unter dem Motto „Kunterbuntes Heinrichs – unsere Schule leuchtet in allen Farben“ öffnete die Staatliche Grundschule Heinrichs am 9. Mai ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Der Vormittag begann für die Schüler mit zwei regulären Unterrichtsstunden im Klassenverband, bewusst ohne Eltern, was in diesem Jahr eine Neuerung darstellte. Zur feierlichen Eröffnung auf dem Schulhof präsentierten die Kinder ein fröhliches Mitmachlied, ein selbst geschriebenes Lied sowie die eigens komponierte Schulhymne und sorgten damit gleich für beste Stimmung.