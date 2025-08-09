Dieser Nachmittag schien den Mädchen und Jungen, die am Freitag extra zum Tag der offenen Tür in den Zella-Mehliser Kinder- und Jugendfreizeittreff gekommen sind, viel zu kurz. Zu verlockend waren die Angebote, mit dem sich das Team, die vielen Helfer, die Kooperationspartner und die städtische Einrichtung vorgestellt haben. Wo sonst wochentags Kinder und Jugendliche ihr gern genutztes Reich für Spiel, Spaß, Freizeitgestaltung, Betreuung, Gruppenarbeit, Unterstützung, Ferienfahrten und Ausflüge haben, waren zu diesem Anlass alle eingeladen, die sich auch weit entfernt des Zielgruppen-Alters einen Überblick über die vielseitige Arbeit im Treff verschaffen wollten.