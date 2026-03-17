Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, da wurde es mit der Parkplatzsuche schwierig, zumindest in unmittelbarer Nähe zum Gymnasium Georgianum, und in der lichtdurchfluteten Pausenhalle herrschte bereits großes Stimmengewirr vor. Das verstummte abrupt, als Schulleiter Robby Krämer alle kleinen und großen Besucher willkommen hieß. Robby Krämer freute sich sehr über das große Interesse, das dem Gymnasium entgegen gebracht wurde. „Heute drehen wird das schulische Prinzip einmal um“, erklärte er, „und Lehrerinnen und Lehrer müssen jede eurer und Ihrer Fragen beantworten“. Aber es war nicht nur das Schulpersonal, auch Schülerinnen und Schüler führten die Gäste durch das Schulhaus.