Was Töpferhof-Chefin Manuela Spittel denkt, setzt Auszubildende Lara Vanessa Rogall kreativ um. Während Markus Weingarten eine Olympiade ausruft, erklärt Simone Grassmann geduldig, wie aus einem matschigen Tonklumpen und etwas Feingefühl ein Gefäß wird. Kurz: Es ist Tag der offenen Töpfereien in Thüringen und alle Römhilder Keramikkünstler sind traditionell am Start. Sie präsentieren ihre Formen und Farben, ihre neuesten Ideen und ihr bewährtes Sortiment. Sie bewirten Stammkunden und verpacken körbeweise Geschirr. Sie werden zum Herzstück der Handwerkstradition und einmal mehr zum Schauplatz immateriellen Weltkulturerbes. Denn dazu gehört das Töpferhandwerk seit einiger Zeit. Dass diese Bezeichnung so sehr verdient ist, wissen die Römhilder Tonkünstler, denn das, was sie tun, ist uralt, wurde von Generation an Generation weitergegeben und begleitet die Menschheitsgeschichte seit Ewigkeiten.