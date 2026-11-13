Mit insgesamt 42 Teilnehmern aus vier Nationen, darunter drei Titelträgern und zwölf Spielern mit einer Wertungszahl (Spielstärke-Einstufung beim Schach) von über 2000, gab es bei der Offenen Meisterschaft im Blitzschach am vergangenen Wochenende in Steinbach-Hallenberg eine erfreulich hohe Beteiligung und ein beachtliches sportliches Niveau. Der gastgebende SC Rochade Steinbach-Hallenberg durfte sich damit über ein rundum attraktives Teilnehmerfeld freuen.