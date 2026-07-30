München (dpa/lby) - Ein Mann hat sich in München bei der Bundespolizei erkundigt, ob gegen ihn eine Fahndung läuft - und so für seine eigene Festnahme gesorgt. Gegen den 42-Jährigen lag tatsächlich ein offener Haftbefehl wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann sei von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht worden. Da er die geforderte Geldsumme in Höhe rund 1.900 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.