 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Mann erkundet sich nach eigener Fahndung: Festnahme

Offene Haftbefehle Mann erkundet sich nach eigener Fahndung: Festnahme

Zwei Festnahmen in wenigen Stunden: Erst erkundigt sich ein Mann nach seiner Fahndung, dann schlägt eine Frau am Bahnhof zu. Was die Beamten bei der Überprüfung bemerkten.

Offene Haftbefehle: Mann erkundet sich nach eigener Fahndung: Festnahme
1
Die Bundespolizei vollstreckte die beiden offenen Haftbefehle. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Ein Mann hat sich in München bei der Bundespolizei erkundigt, ob gegen ihn eine Fahndung läuft - und so für seine eigene Festnahme gesorgt. Gegen den 42-Jährigen lag tatsächlich ein offener Haftbefehl wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann sei von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht worden. Da er die geforderte Geldsumme in Höhe rund 1.900 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.

Nach der Werbung weiterlesen

Wenige Stunden zuvor am Mittwoch vollstreckten die Beamten der Bundespolizei einen weiteren Haftbefehl. Eine 59-Jährige schlug einen 21-Jährigen am Hauptbahnhof und beleidigte ihn und seine Begleitung. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen eines Drogendelikts. Da auch sie die geforderten 750 Euro nicht bezahlen konnte, kam sie ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt.