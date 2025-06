An diesem Sonntag, 15. Juni, sind in einem knappen Dutzend von schön, individuell und auch eigenwillig gestalteten Gärten in der Kernstadt Ilmenau und im Ortsteil Gehren (Keramikatelier Smalun) die Gartenpforten, aber auch die Herzen der Gartenbesitzer, weit offen, um recht viel Besuch zu empfangen.