Als Bühnenbildner und Grafikdesigner hat sich Helmut Brade einen Namen gemacht. Genauso aber kennt man den 1937 in Halle (Saale) geborenen Künstler auch als Plakatgestalter. Zwölf seiner Plakate sind von Sonntag an in der Orangerie auf Schloss Todenwarth zu sehen. Sie stammen aus Jochen Halbigs privater Sammlung. Der Bruder von Helmut Brade war ein Schulfreund von Halbigs Frau Antje. Man kennt sich also schon mehrere Jahre.