Wären die Enkelkinder in München nicht, Inge und Wolfgang Keller würden ihren Garten sicher nicht mehr verlassen. Dass es ihn gibt, ahnt kaum ein Suhler. „Wer vermutet so etwas schon in einem Wohngebiet, in dem sonst nur Blocks stehen“, begrüßt Wolfgang Keller die Gäste in seinem Reich in der Carl-Fiedler-Straße. Hier, wo einst Kindergartenkinder herumtollten, haben die Kellers ihren grünen Traum hinter der Doppelhaushälfte verwirklicht. Blühende Rosenbüsche weisen den Weg. „Sie blühen dieses Jahr etwas später“, sagt Wolfgang Keller. Er freut sich, den Besuchern diese Farbenpracht präsentieren zu können. Zum zweiten Mal öffnen die Kellers zum Tag der offenen Gärten ihre grüne Oase.