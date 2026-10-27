Offene Frage: Berliner Linke berät über umstrittene Abgeordnete

Berlin - In der Berliner Linken geht es heute zum wiederholten Mal um das Thema Antisemitismus und die Positionen zu Israel und zum Nahost-Konflikt. Der Fraktionsvorstand berät über den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde, die wegen israelkritischer Äußerungen mehrfach Diskussionen ausgelöst hatte. Emde ist zu der Beratung eingeladen. Ihr könnte der Rauswurf aus der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus drohen - allerdings nicht heute. Denn aufgrund der Satzung könnte die Fraktion, die heute Nachmittag turnusmäßig tagt, frühestens in einer Woche darüber befinden.