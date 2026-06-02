Mein Vater hat einen Satz, der bei uns zu Hause ungefähr so zuverlässig fällt wie der Satz „Wer hat wieder das Licht angelassen?“ Er lautet: „Zu DDR-Zeiten war das …“ Danach kann alles kommen. Zu DDR-Zeiten war der Zusammenhalt besser. Zu DDR-Zeiten hat man Sachen noch repariert. Zu DDR-Zeiten wusste man, was man hatte. Zu DDR-Zeiten hat nicht jeder nur auf sich geguckt. Zu DDR-Zeiten gab es zwar nicht alles, aber das, was es gab, war wenigstens noch richtig. Besonders Brot. Oder Wurst. Oder Menschen. Je nachdem, wie weit das Gespräch schon fortgeschritten ist.