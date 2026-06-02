Mein Vater hat einen Satz, der bei uns zu Hause ungefähr so zuverlässig fällt wie der Satz „Wer hat wieder das Licht angelassen?“ Er lautet: „Zu DDR-Zeiten war das …“ Danach kann alles kommen. Zu DDR-Zeiten war der Zusammenhalt besser. Zu DDR-Zeiten hat man Sachen noch repariert. Zu DDR-Zeiten wusste man, was man hatte. Zu DDR-Zeiten hat nicht jeder nur auf sich geguckt. Zu DDR-Zeiten gab es zwar nicht alles, aber das, was es gab, war wenigstens noch richtig. Besonders Brot. Oder Wurst. Oder Menschen. Je nachdem, wie weit das Gespräch schon fortgeschritten ist.
Offen gesagt Zu DDR-Zeiten
Yannis Michel 02.06.2026 - 10:45 Uhr