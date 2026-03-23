Selbstoptimierung ist momentan total im Trend. Sei es im Bereich der Gesundheit, Körperpflege oder auch Finanzen. Was dabei helfen soll, sind Routinen. Es gibt sie wirklich für so gut wie alles. Es reicht schon aus, auf diversen sozialen Netzwerken einfach mal zu scrollen und man begegnet mindestens einem Video zu einer Routine. Feste Abläufe zum Fettverlust, der Darmgesundheit oder für strahlend reine Haut gehören zum Standardprogramm.