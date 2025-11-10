Ab 2026 wird der Preis für das Deutschlandticket von aktuell 58 Euro auf 63 Euro steigen, nachdem im Bund nun lange über die Zukunft und Tragbarkeit des Systems diskutiert wurde. Die Preiserhöhung um 5 Euro soll das bundesweit gültige Nahverkehrsticket retten und eine Anpassung an gestiegene Betriebs- und Personalkosten darstellen. Nun soll die Finanzierung des Tickets vom Bund bis zum Jahr 20230 gesichert werden. Außerdem wurde ein Preisindex eingeführt, der die Kosten für einen Zeitraum mehrerer Jahre betrachten soll. Mit einem sogenannten Dämpfungsfaktor soll der Preis auf einem Niveau gehalten werden.